Niente domiciliari per Danilo Coppola il ricorso e l’appello del figlio | Non lasciatelo morire in cella

Milano, 21 febbraio 2025 – La detenzione nel carcere di Viterbo di“non è contraria al senso di umanità, essendo il condannato costantemente monitorato dal personale medico, infermieristico e penitenziario, per attuare la piena tutela della salute psico fisica”. Per i giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma “non sussiste alcuna incompatibilità con il regime carcerario” sia sotto il profilo “dell’assenza di violazione della dignità umana del detenuto” e sia “per quanto riguarda la gestione delle sue problematiche psicofisiche”. Con queste motivazioni i magistrati hanno respinto la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare in una clinica per, immobiliarista 57enne protagonista della stagione dei “furbetti del quartierino“ e delle scalate bancarie di una ventina di anni fa.