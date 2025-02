Niente derby Roma-Lazio agli ottavi di Europa League | Baroni si gode il primo posto Ranieri con un percorso di ferro

Leggi su Sportface.it

Seeuropeo sarà, bisognerà guardare alla finale.non si sfideranno peròdie dovranno affrontare rispettivamente Athletic Bilbao e Viktoria Plzen: il sorteggio di Nyon ha offerto un cammino durissimo ai giallorossi di Claudioe regalato unsulla carta più agevole ai biancocelesti di Marco, che possono così fare tesoro delnella fase campionato. In un eventuale quarto di finale, latroverebbe una tra Olympiacos e Bodo Glimt, mentre in un’eventuale semifinale l’avversaria uscirà dal gruppone Ajax, Francoforte, AZ e Tottenham. Discorso diverso per la. Possibile, in caso di passaggio del turno, un incrocio da brividi con Josè Mourinho che col suo Fenerbahce dovrà vedersela col Rangers. Tre big nell’altro ramo: Manchester United contro Real Sociedad, ma anche Lione contro FCSB.