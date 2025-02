Amica.it - Nicole Kidman e Keith Urban presi di mira dai ladri

San Valentino all'insegna dello spavento per. La coppia è stata infatti avvisata che isi sono introdotti nella notte nella loro villa di Lime Orchard Road, a Los Angeles, rompendo una vetrata e razziando alcune stanze.Il furto durante un weekend a Las VegasSecondo quanto riportato dalla Nbc News, nel corso dell'irruzione isono riusciti a portare via alcuni oggetti, anche se non è ancora chiaro il valore né l'esatta entità del furto. La coppia non era a casa al momento del furto, e non erano presenti neanche le due figlie Sunday Rose, 16 anni, e Faith, 14 anni. I due erano infatti a Las Vegas per il concerto della star del country al Fontainebleau, come testimoniano le foto condivise dasu Instagram. Ad avvisare la polizia è stato un dipendente, che si è accorto della presenza degli intrusi e li ha spaventati mettendoli in fuga.