Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, Fabregas non ha dubbi: «Può diventare un giocatore speciale. Pronto per una big? Rispondo così»

di RedazionentusNews24Pazha parlato del talento del Como ancora in orbita Real Madrid: le sue dichiarazioniA margine del Torneo Amici dei Bambini, l’allenatore del Como Cescha parlato anche del futuro diPaz. Le sue dichiarazioni sul gioiello accostato anche al calciomercatoPAZ – «Mi aspetto che continui a crescere, è alla sua prima esperienza da professionista, ha vent’anni è molto giovane. Ha voglia di migliorare, crescere e giocare. È un piacere allenare unper una? Non so, è unche potrà essere moltoma c’è ancora strada da fare e nel calcio non bisogna andare troppo veloce. È molto giovane, sta imparando tantissimo da noi e deve fare la strada giusta perché è ancora alla sua prima stagione in Serie A.