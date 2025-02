Internews24.com - Nico Paz Inter, c’è la fila per il talento del Como: Ausilio ha un piano e non è un mistero che…

di RedazionePaz, c’è laper ildelha une non è unche. Il punto sulla trattativa per l’argentinoCon un editoriale per Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari ha fatto il punto sul calciomercatoe su come procede il corteggiamento perPaz delPAZ– «A proposito di investimenti, non è più unche uno dei complicati obiettivi che l’ha intenzione di perseguire per la prossima estate corrisponda al profilo diPaz. L’argentino del, sul quale c’è l’ombra vigile del Real Madrid, viene studiato con cadenza settimanale dagli 007isti, che sperano di poter approfittare del rapporto privilegiato esistente tra il padre del progetto di fuoriclasse e Javier Zanetti. Le sortite in zona lago hanno coinvolto non solo l’, ma diversi top club a livello continentale, che hanno condiviso certamente l’apprezzamento per il talentuoso classe 2004, ma anche e soprattutto per.