Ilgiorno.it - Nibionno, canile lager: salvati due pastori bergamaschi. Vivevano incatenati, in mezzo a escrementi e una carcassa

(Lecco), 21 febbraio 2025 –in gabbia, tra ferri arrugginiti, senza un giaciglio dove stare al caldo e al riparo da fango e terra. Al posto della ciotola d'acqua, un secchio ricolmo di pioggia putrida mista a foglie secche. E poi feci ovunque. Ma soprattutto lamarcescente di una pecora, l'unico cibo disponibile. Unper cani insomma quello scoperto a. IlIl veterinario Ventidue segnalazioni nel 2025 IlGli agenti della Polizia locale die i veterinari di Ats della Brianza hanno salvato due cani, rinchiusi in un recinto in condizioni a dir poco pietose. A segnalare lo stato in cui erano costretti a sopravvivere, sono stati alcuni cittadini. “L'’intervento congiunto di vigili e tecnico comunale con i nostro veterinari ha permesso di scoprire una situazione di allarmante degrado in cui si trovavano due cani, legati alla catena, detenuti in capanni fatiscenti mal coperti con recinzioni arrugginite, pavimentazione in terra battuta, sassi e materiali inerti – raccontano da Ats della Brianza -.