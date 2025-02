Nerdpool.it - News dal LeviathanVerse – Raccolte e grandi finali!

Leviathan Labs non ha paura di spingersi oltre i limiti ed è pronta a scatenare una nuova ondata di adrenalina pura!Due uscite imperdibili per gli amanti dell’oscuro e crudo: Baron Savitch Season 1 e Iron Ace n. 6.Baron Savitch Season 1: la raccolta definitiva della prima stagione è finalmente disponibile, in un unico, epico volume. L’infallibile Savitch, è destinato a fare giustizia con la sua spietata dedizione. ma cosa succede quando il dovere incontra la verità? Savitch si troverà costretto a mettere in discussione tutto, intraprendendo un viaggio alla ricerca della sua umanità. Una storia cruda, tra dilemmi morali e scontri con nemici che non conoscono pietà.Se pensavi che fosse solo un altro eroe, ti sbagliavi.BARON SAVITCH SEASON 1PREZZO: 18€AUTORE/I: Massimo RosiDISEGNATORE/I: Daniel MendozaTIPO COPERTINA: brossuratoCOLORAZIONE: coloriNUMERO DI PAGINE: 208Sullo shop online troverete un fantastico bundle che comprende:edizione regularportachiavibozzetto originale dell’autore in formato A5Iniziano con questo volume ledelle prime stagioni del Leviathan Verse, rimanete sintonizzati per scoprire le date di uscita delle prossime!Iron Ace n.