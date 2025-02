Metropolitanmagazine.it - New York Post: “In Usa si ipotizza esilio di Zelensky in Francia”

Il presidente ucraino Volodymuyrdovrebbe lasciare Kiev e scegliere la via dell’volontario in. A dirlo è una fonte vicina al presidente americano Donald Trump, a quanto riferito dal New. “La cosa migliore” perj “e per il mondo è che parta immediatamente per la”, ha spiegato la fonte.Durissimo attacco di MuskElon Musk ha avuto parole durissime contro il presidente ucraino Volodymyre la sua “macchina di corruzione” che “campa sulla pelle dei soldati morti in guerra”. “Sefosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe con una valanga di voti, nonostante abbia preso il controllo di tutti i media ucraini, quindi ha annullato le elezioni. In realtà, è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire elezioni”, ha scritto su X.