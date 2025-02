Lapresse.it - Netanyahu: “La crudeltà dei mostri di Hamas non conosce limiti”

“Lo Stato di Israele china il capo davanti a due bambini piccoli, teneri neonati, fratelli: Ariel e Kfir Bibas, che la loro memoria sia benedetta, e a Oded Lifshitz, che la sua memoria sia benedetta, uno dei fondatori del Kibbutz Nir Oz. Tutti e tre furono assassinati con estremamentre erano prigionieri dinelle prime settimane di guerra”. È quanto afferma il primo ministro israeliano Benjaminin un videomessaggio pubblicato su X. “Ladeidinon“, aggiunge, “non solo hanno rapito il padre, Jordan Bibas, ma anche la giovane madre, Shiri, e i loro due bambini piccoli. Con un cinismo indescrivibile, non hanno restituito Shiri ai suoi bambini, i piccoli angeli, e hanno messo il corpo di una donna di Gaza in una bara”. “Agiremo con determinazione per riportare a casa Shiri insieme a tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti, e per garantire chepaghi l’intero prezzo per questa crudele e feroce violazione dell’accordo”, ha detto ancora.