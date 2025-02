Quotidiano.net - Netanyahu, determinati a riavere la salma di Shiri Bibas

"Agiremo con determinazione per riportare a casa, insieme a tutti i nostri prigionieri, sia i vivi che i caduti, e garantiremo che Hamas paghi il prezzo pieno per questa crudele e malvagia violazione dell'accordo": lo ha affermato il premier israeliano Benjaminin una dichiarazione video dopo la scoperta che uno dei corpi consegnati ieri non era quello di, la madre dei due bambini rapiti.