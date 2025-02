Liberoquotidiano.it - Nessuna messa in prova, caso Ramy: ecco perché Fares ora è in guai grossi

No allaallaperBouzidi, l'amico del 19enne egizianoElgaml morto in un incidente in scooter la notte del 24 novembre 2024 a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri. Il 22enne Bouzidi, che era alla guida del mezzo, sarà processato con rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di 6 grammi di droga il prossimo 10 aprile. Lo ha deciso la gip di Milano, Lorenza Pasquinelli, in uno dei procedimenti contro il 22enne, respingendo così la richiesta degli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli di far accedere il ragazzo allo strumento di sospensione dei procedimenti penali per i reati di lieve entità previsto dalla riforma Cartabia. Uno strumento che, se usato positivamente, estingue il reato. Il 22enne era stato fermato con 6 grammi di hashish due anni prima della morte di, nel settembre 2022.