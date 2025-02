Ilfattoquotidiano.it - Neonato morso da un cane a Firenze, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Meyer

Undi soli 15 giorni è stato portato in codice rossopediatricodiper un trauma cranico. Dalle prime informazioni, ilsarebbe statodaldi famiglia. Il fatto è accaduto poco dopo le 13 in un’abitazione in via Franchetti, nel quartiere di Novoli. Coinvolto anche un 24enne che è stato soccorso e portato in codice giallodi Careggi. Nel momento in cui ilhail, in casa erano presenti i genitori che sono immediatamente intervenuti. È stata la madre a portare il piccolopediatrico. Nell’abitazione sono arrivati gli agenti della polizia di Sato per le indagini.L'articoloda uninproviene da Il Fatto Quotidiano.