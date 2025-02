Lanazione.it - Neonato morso alla testa da un cane, è grave

Firenze, 21 febbraio 2025 – Dramma a Firenze. Undi appena 10 giorni è statoda un. È successo nella mattina di oggi, venerdì 21 febbraio, in via Franchetti, una traversa di via Baracca. In base alle prime informazioni, il, della famiglia, avrebbeil piccolo in casa. Ad accorgersene la mamma, che disperata ha immediatamente preso il figlio e in autonomia lo ha portato in tutta fretta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo si trova ora ricoverato in gravissime condizioni, sta ricevendo tutte le cure del caso. Notizia in aggiornamento