Neonato di 15 giorni morso in faccia dal cane di famiglia | gravissimo al Meyer

FIRENZE – Unè statodaldied è finito all’ospedale pediatricoper untrauma cranico.Il bimbo ha soli 15di vita e le sue condizioni sono gravissime. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 del 21 febbraio nella zona di via Baracca a Firenze in un’abitazione dove erano presenti tutti i familiari, che hanno provveduto al trasporto all’ospedale pediatrico fiorentino. Sempre nella stessa abitazione anche un 24enne è stato colto da malore ed è stato trasportato all’ospedale di Careggi in codice giallo.Dell’episodio è stata interessata la Polizia, che valuterà le eventuali responsabilità nell’episodio.