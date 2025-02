Nello ricorda il fratello Pino Daniele | Fu il primo a fare un disco trap Tutti dicevano | È uscito pazzo

Leggi su Open.online

Ilricordo diche riguarda ilè familiare: «Quando, bambini, giocavamo nel Monastero di Santa Chiara, vicino a casa, a Napoli. Io ero il più piccolo di noi sei fratelli, lo scugniziello,aveva dieci anni più di me. Io giocavo a pallone e lui si sedeva sui muretti e componeva le prime cose. Poesie, che poi diventavano canzoni».ha un anno in meno die anche lui fa il musicista: ha pubblicato sette album. Nell’intervista che rilascia al Corriere della Sera dice che ilha scritto «Napul’è» e «Terra mia» proprio seduto su quei muretti.Muretti e spartiti«Ho ancora gli spartiti. All’inizio, andava alle Feste dell’Unità e suonava brani che non aveva ancora inciso. Diceva: questa canzone non so quando uscirà, ve la faccio sentire.