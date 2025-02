Lanazione.it - Nel centro di Ponte San Giovanni. Il Comune cerca un compromesso: "Ma lo spazio verde non manca"

Leggi su Lanazione.it

L’obiettivo deldestra era di riaprire la discussione su piazza Chiabolotti, aSan. E per il momento c’è riuscito. Ieri in Commissione Urbanistica, a Palazzo dei Priori, è arrivato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, che chiede alla Giunta di ritirare le modifiche apportate al progetto della Giunta Romizi. Ilsinistra boccerà la proposta dell’opposizione, ma in questo momento gli assessori competenti – Francesco Zuccherini e David Grohmann – ragionano sui dettagli che riguardano sia la pensilina, che lo. Ieri a parlarne con i commissari e gli assessori, sono state alcune associazioni e cittadini diSan, arrivate a Palazzo dei Priori. Quello che emerge in questo momento è che – come annunciato lo scorso dicembre da Zuccherini durante un question time – la pensilina prevista nella piazza verrà eliminata.