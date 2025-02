Riminitoday.it - Nel 2027 il palaCongressi ospiterà Isbs, attesi 400 esperti da tutto il mondo in biomeccanica nello sport

Leggi su Riminitoday.it

Nuovo evento internazionale per Italian Exhibition Group, che aldi Riminidal 23 al 27 giugnola 45esima edizione dell’International Society of Biomechanics ins. Nel successo della candidatura, avanzata da Unibo, fondamentale il ruolo dei docenti coinvolti, in.