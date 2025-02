Anteprima24.it - Nega i soldi per la droga, 42enne aggredisce l’anziano padre

Tempo di lettura: 2 minutiche gliper la: calci, pugni e anche una sedia lanciata all’altezza del viso. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 42 anni: è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. È accaduto all’ora di cena di ieri. Vittima una persona di 82 anni. È stato lui, in preda al panico, a contattare i militari dell’Arma: alle forze dell’ordine ha raccontato che all’ora di cena, con la tavola già imbandita, è scattato il litigio. Sul posto sono arrivate due gazzelle dei carabinieri, con il personale che ha preso contatti con l’uomo. Sul volto insanguinato i segni dell’aggressione avvenuta poco prima: calci, pugni e infine di una sedia in legno scaraventata sul viso.