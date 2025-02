Sport.quotidiano.net - Nba, LeBron James supera Jordan: seconda prestazione da 40 punti a 40 anni

Milano, 21 febbraio 2025 -meglio di Michael. Non è un giudizio, ma un dato di fatto. Già, perché la stella dei Los Angeles Lakers ha raggiunto un traguardo mai tagliato dal sei volte campione Nba. Nella notte italiana, il numero 23 gialloviola ha realizzato 40nella vittoria dei suoi sul campo dei Portland Trail Blazers, ko per 110-102. L'ex Cleveland e Miami ha tirato 14/24 dal campo, catturato 8 rimbalzi e distribuito 4 assist, perdendo però ben 11 palloni (massimo in carriera eguagliato). Per, è già lavolta con almeno 40a referto una volta compiuti 40. "The Chosen One" ci era riuscito anche lo scorso 7 febbraio, firmando contro i Golden State Warriors unada 42, che ha resoil giocatore più anziano - a 40e 38 giorni - a segnare così tanto, dopo essere stato il più giovane, a 19e 88 giorni, a totalizzare 40in una singola gara.