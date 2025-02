Oasport.it - NBA, i risultati della notte (21 febbraio): LeBron James ne fa 40 e trascina i Lakers, vittorie anche per Celtics e Nuggets

Un’altra grandequella da mandare in archivio per la NBA, con nove partite andate in scena per la regular season 2024-2025. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.Blitz esterno dei Boston(40-16) contro i Philadelphia 76ers (20-35) per 104-124 con la tripla doppia di Jayson Tatum (15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e i 20 punti di Jaylen Brown – 17 putni per Paul George tra i padroni di casa, con 15 punti di Joel Embiid. Rispettano il fattore campo gli Indiana Pacers (31-23) battendo i Memphis Grizzlies (36-19) per 127-113 con 22 punti di Tyrese Haliburton e la doppia doppia di Myles Turner (17 punti e 10 rimbalzi), con Desmond Bane miglior realizzatore dei Grizzlies. Serve un overtime ai New York Knicks per piegare la resistenza dei Chicago Bulls (22-34) per 113-111 grazie a 32 punti e 18 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e alla doppia doppia di Jalen Brunson (22 punti e 12 assist), con 23 punti di Miles Mcbride – ai Bulls non bastano i 27 punti e 16 rimbalzi di Josh Giddey e i 21 punti di Nikola Vucevic ad evitare il ko.