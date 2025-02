NBA 2024 25 giornata comoda per tutte le grandi | vincono Cleveland e Denver LeBron trascina i Lakers

Leggi su Sportface.it

Nottata ricca di gare in Nba, con ben nove in programma ma quasifinite secondo copione. Nella Eastern Conference spiccava il confronto tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics, vinto dagli ospiti 104-124; gara sempre in controllo per i verdi campioni in carica, che nella ripresa amministranomente il vantaggio accumulato. Nei C’s spicca la grande prestazione di Payton Pritchard da 28 punti con 8 triple, mentre Jaylen Brown ne aggiunge 20 e Jayson Tatum firma la tripla doppia da 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist; serata storta al tiro per Phila: il migliore è Paul George con 17 punti. Vittoria anche per i numeri uno a Est, iCavaliers, che dominano nel finale e passano 97-110 sul parquet dei Brooklyn Nets. Sugli scudi Donovan Mitchell con 26 punti, ma spicca anche la doppia doppia da 16 punti e 20 rimbalzi dell’ex Jarrett Allen.