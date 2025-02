Lanazione.it - Nascondeva la droga nella scrivania dell'ufficio: arrestata 36enne

Firenze, 21 febbraio 2025 - Oltre un chilo di cocaina è stato trovato dalla polizia in un'azienda in provincia di Firenze, al confine con la Val d'Elsa senese, nell'di una donna di 36 anni che è stata. Lo rende noto la questura di Siena: l'operazione è stata condotta dalla squadra mobilea città del Palio. Secondo quanto spiegato dalla polizia, gli accertamenti sono scattati mercoledì scorso a seguito di controlli nel confrontia donna, di origine albanese, già nota alle forze'ordine, che vive in Val d'Elsa senese. Una perquisizione a casaha dato esito negativo per quanto riguarda lacamera da letto gli agenti hanno però scoperto oltre 16.000 euro in contanti e, in cucina, una macchinetta per il sottovuoto e materiale da confezionamentoe dosi.