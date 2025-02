Anteprima24.it - Napoli, topi d’appartamento messi in fuga ai Camaldoli: caos e caccia all’uomo in serata

Tempo di lettura: < 1 minuto, pattuglie dei carabinieri, tensione tra i residenti. Ieri seraai, per il raid di una banda di. All’Arma dinon risultano furti consumati nell’ultima, ma solo tentati. L’area è quella tra via Vicinale Reggente e via Sant’Ignazio di Loyola. Si sono però vissute ore d’ansia, a cavallo tra l’Arenella e Chiaiano.I ladri sono statiindalla reazione degli abitanti, pronti a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri hanno sequestrato un Suv Audi, rubato in precedenza. È ritenuto il mezzo dei malviventi, costretti ad allontanarsi a piedi, in modo precipitoso. Al momento non si hanno loro notizie, ma le ricerche continuano. Oltre che sulle immagini della videosorveglianza, si conta su eventuali testimoni, per identificare i componenti della banda.