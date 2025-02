Spazionapoli.it - Napoli senza Mazzocchi: Conte cambia ancora, ecco la mossa

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio – Ultimissime sugli undici titolari diper la sfida contro il Como:chi giocheràAntoniopensa, rimugina alle opzioni che ha a disposizione. Poche, molto poche. La panchina è corta, ma soprattutto la catena di sinistra è malmessa a causa di continui infortuni. E oggi la brutta notizia è arrivata puntuale, seppur lo staff tecnico sapesse già da diverse ore quale sarebbe stata la problematica in vista della trasferta di Como.Infatti, Pasqualeresterà out per diverse settimane a causa di un problema muscolare. L’esterno delera diventato titolare per le assenze di Olivera e Spinazzola, entrambi infortunati. Oltretutto,ha dovutore assetto tattico, passando alla difesa a tre etridente offensivo, visto che anche Neres è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio.