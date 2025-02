Napolipiu.com - Napoli, quale crisi? Conte fa meglio di tutti: i numeri smentiscono le critiche

Nove punti nelle ultime cinque partite per gli azzurri,di Inter (7) e Atalanta (8). La squadra dimantiene la vetta nonostante leper i tre pareggi consecutivi.Iraccontano una verità diversa sulla presuntadel. Come riporta Il Mattino, gli azzurri di Antoniohanno conquistato più punti di tutte le dirette concorrenti nelle ultime cinque giornate, consolidando il primato in classifica nonostante le recenti.Il bilancio parla chiaro: 9 punti per il, frutto di due vittorie pesantissime contro Atalanta e Juventus, più tre pareggi consecutivi. Un rendimento superiore sia all'Inter di Inzaghi, ferma a 7 punti e reduce da due sconfitte (Fiorentina e Juventus) e un pareggio nel derby strappato nel recupero, sia all'Atalanta di Gasperini che si è fermata a quota 8.