Napoli le crepe in difesa preoccupano Conte | sette gol nelle ultime cinque partite Repubblica

, leingol, con Marco Azzi, si sofferma sulla improvvisa vulnerabilità difensiva delche è costata sei punti tra Roma Udinese e Lazio.Scrivegol incassatidi campionato, in cui ilha provato senza successo a mantenere la sua porta inviolata contro Atalanta, Juve, Roma, Udinese e Lazio. L’ultimo clean sheet risale alla sfida dello scorso 12 gennaio al Maradona contro il Verona ed è un dato in controtendenza negativa rispetto al trend stagionale degli azzurri, che hanno conquistato il primo posto in classifica soprattutto alla straordinaria solidità del loro reparto arretrato e che continuano a vantare – nonostante la flessione dellesettimane – lameno battuta della Serie A: con sole 19 reti al passivo in 25 giornate.