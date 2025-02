Sportnews.eu - Napoli, la “maledizione” della fascia sinistra: anche Mazzocchi KO, il punto su tutti gli infortunati

Il Napoli, dopo una stagione estremamente deludente, è tornato a competere per obiettivi importanti. Il club ha deciso di puntare su Antonio Conte per la "rinascita": l'obiettivo è quello di tornare subito in Champions League, con il nuovo format che garantisce enormi guadagni.David Neres: quando rientra? – Sportnews.euCon il pugliese in panchina, la squadra sta facendo un autentico miracolo e da inizio stagione è in testa alla classifica: Lukaku e compagni stanno riuscendo nell'impresa di tenere l'Inter alle spalle. Nelle ultime settimane, tuttavia, la squadra ha accusato un calo e ha raccolto tre pareggi in tre partite: i nerazzurri, tuttavia, non hanno approfittato dei passi falsi dei partenopei e hanno pareggiato nel derby, perso il recupero di Firenze e perso allo Stadium contro la Juventus.