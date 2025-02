Anteprima24.it - Napoli, la difesa a tre non convince: ecco cosa dicono i numeri

Tempo di lettura: 2 minutidi Paolo Del GenioIdel sistema di gioco contano quel che contano, però ilnelle poche partite con laa 3/5 ha incassato quasi 2 gol a partita mentre nelle tante gare con laa 4 ha una media di reti subite che si aggira sullo 0,50. Statistica con un significato relativo perché ilha quasi sempre giocato a 4, ma comunque statistica che conferma che difendere con un centrale in più dietro non è assolutamente sinonimo di maggiore e migliore protezione della propria porta. Poi ci sono le caratteristiche degli interpreti che diventano predominanti. Ilse proprio, in emergenza, deve giocare col 3-5-2 per non vedere troppo diminuita la pericolosità offensiva ha bisogno almeno di Politano quinto a destra e di Di Lorenzo nei tre dietro centro destra.