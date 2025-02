Inter-news.it - Napoli-Inter, vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri: le motivazioni del Prefetto

Ildella città partenopea dispone il divieto di vendita di biglietti e diper alcuniin occasione di. Ecco le.GRANDE – Cresce l’attesa per, scontro diretto che dirà tanto della lotta al titolo per la stagione 2024/2025. Non sono ancora ufficiali la data e l’orario del big match del Maradona, che dovrebbe disputarsi nel primo weekend di marzo, eppure il fermento è già tanto. Anche alcuni protagonisti del match, come Simone Inzaghi e Alessandro Buongiorno, si sono già pronunciati in merito. In attesa di scoprire il calendario a partire dalla ventisettesima giornata, arrivano importanti novità per iin merito ada parte deldella città partenopea., limitazioni per alcuniLA DECISIONE – Iresidenti in Lombardia non potranno acquistare i biglietti die, dunque, partecipare alladello stadio Maradona.