Napoli-Inter no biglietti ai tifosi ospiti residenti in Lombardia

Tempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di, Michele di Bari, per l’incontro di calcio “S.S.C.”, valido per il campionato Nazionale di calcio di Serie A 2024/2025, da disputarsi domenica 2 marzo presso lo stadio ‘Maradona’ di, ha disposto l’adozione delle seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ainella Regione, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “F.C.nazionale”, con l’esclusione deiintitolari della fidelity card della “S.S.C.”; vendita dei tagliandi del settoreai soli possessori di fidelity card della F.C.nazionale, sottoscritta in data antecedente al 17/02/2025, nonnella Regione.Il provvedimento prefettizio è stato adottato, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con determina del 19 febbraio scorso, nonché di quelle espresse del Questore diche hanno evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.