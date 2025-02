Internews24.com - Napoli Inter, il commento di Sabatini: «Sfida decisiva per lo Scudetto? Soltanto se vince…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi: «per lose vince.» Le parole del direttore sportivoWalterha parlato a Il Mattino del momento del– «? Solo se vince il. In ogni caso e comunque vada a finire, gli azzurri sono stati protagonisti di una rivoluzione quest’anno e l’ha portata Antonio Conte. L’allenatore è stato l’artefice della costruzione – o della ricostruzione se volete – della squadra. Ora è vittima di qualche momento di stasi, ma ilresta una squadra forte e competitiva ed è in piena lotta per lo».MOMENTO – «A settembre già parlavo delcome di possibile rivelazione. Dopo il 3 a 0 di Verona sapevo che Conte avrebbe rivoltato le carte. Paradossalmente quello stop lo ha aiutato a reagire e a farlo essere ancora più se stesso.