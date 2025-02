Spazionapoli.it - Napoli-Inter, è una sfida continua: Pavard è netto

Ultimissime– Per la squadra di Antonio Conte, di fatto, è arrivato un altro messaggio dall’, ovvero da.Ilgiocherà domenica contro il Como di Cesc Fabregas. Il team partenopeo dopo i tre pareggi raggiunti con Roma, Udinese e Lazio, deve assolutamente tornare al successo.Anche perché nel turno successivo di campionato è in programma il super big match contro l’. Proprio da quest’ultima, nel frattempo, è arrivato un altro guanto diper il: “? Andremo lì per vincere”A lanciarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, è stato Benjamin:“Ilha più pressione, visto che gioca solo in campionato. Noi siamo abituati. Scontro diretto? Loro sono un team compatto. Su questa partita bisogna fare un discorso a parte, andremo lì per vincere”.