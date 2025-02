Spazionapoli.it - Napoli-Inter di sabato: ecco date e orari dalla 27a alla 29a giornata di Serie A

Calcio Notizie – Finalmente sono ufficiali lee glidei match27a29adi campionato:quando ci sarà la sfida Scudetto contro l’La LegaA ha ufficializzato la data di, partita valida per la 27a: si giocherà al Maradona1 marzo alle ore 18:00. I nerazzurri poi saranno impegnati la settimana successiva in Champions League contro il Feyenoord.Nel comunicato ufficiale diffusoLega sono stati pubblicati anche i prossimi incontri. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Fiorentina domenica 9 marzo alle ore 15:00; Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, ilandrà in trasferta contro il Venezia domenica 16 marzo alle ore 12:30.La 30anon è stata ancora pubblicata perché bisognerà attendere l’esito delle gare di Coppa Italia tra-Lazio e Juventus-Empoli.