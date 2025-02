Internews24.com - Napoli Inter, Buongiorno: «Sarà una partita importante, ma non penso varrà il titolo! È ancora lunga…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «una, ma nonil! Èlunga.» Le parole del difensore dei campaniDal ritiro del, il difensore Alessandroha rilasciato un’vista a Sky Sport in vista dell’attesissimo big match contro l’allo stadio Maradona. L’ex giocatore del Torino condivide il pensiero del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, sottolineando che questa sfida nondeterminante nella corsa allo Scudetto.SU- «una, tosta, difficile. Siamo due squadre forti. Non mi sentodi parlare di lotta per ilperché èmolto lunga, peròuna»Leggi sunews24.com