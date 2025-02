Puntomagazine.it - Napoli: I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato il latitante Fabio Riccardi

Leggi su Puntomagazine.it

Il, ricercato per tentata estorsione e sequestro di persona, è stato catturato daidopo un’operazione nelle case del quartiere.A, nel quartiere ponticelli, idel Nucleo Investigativo deldiil, classe ‘83 ritenuto esponente di spicco del clan camorristico De Micco-De Martino operante nel quartiere ponticelli di. L’uomo, a seguito di complesse indagini coordinate dalla DDA di, è stato rintracciato e individuato in un appartamento di via Ungaretti. Il 42enne, durante l’irruzione effettuata dai, è stato trovato da solo e non ha opposto resistenza.era destinatario di due diversi provvedimenti cautelari emessi lo scorso ottobre e novembre dal Tribunale disu richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e si era reso irreperibile.