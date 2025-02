Anteprima24.it - Napoli, giunta municipalità 2 chiede al Comune di ripristinare Ztl Dante: “I residenti la vogliono”

Tempo di lettura: 3 minutiLadellaaldila riapertura della Ztl Tarsia-Pignasecca-. Lo fa con una delibera, approvata all’unanimità, da sottoporre al consiglio municipale. L’atto esprime parere favorevole alla riattivazione dei varchi telematici di controllo, per gli accessi di Via Toledo, altezza Via dei Pellegrini in direzione Via Pessina, e di Piazzain direzione Via Toledo. Dispositivi sospesi con delibera dicomunale del 30 novembre 2022. “Disattivati temporaneamente – ricorda la2 -, e non soppressi in via definitiva”.All’epoca, il provvedimento fu emesso “in considerazione del periodo pandemico che determinava un forte orientamento dei cittadini verso l’uso del veicolo privato”. Ma pure “della sussistenza di cantieri stradali del centro cittadino, nonché dei lavori alla linea 1 della Metropolitana e della messa in esercizio di nuovi treni”.