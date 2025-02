Anteprima24.it - Napoli, emergenza sulla sinistra: si ferma anche Mazzocchi

Tempo di lettura: < 1 minutoLa maledizione della corsia mancina delcontinua. Dopo Olivera e Spinazzola,Pasqualesiper infortunio, lasciando Antonio Conte con un reparto sempre più decimato.Nel corso dell’allenamento di ieri, l’esterno azzurro ha accusato un risentimento muscolare che ha richiesto esami strumentali immediati. Gli accertamenti, svolti presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Un problema non da poco, considerando i tempi di recupero generalmente lunghi per questo tipo di infortuni. Ilha già avviato il percorso riabilitativo per il giocatore, ma l’assenza di alternative validediventa sempre più un problema per Conte. Con Olivera e Spinazzola parzialmente recuperati ma non al top, la fasciaresta un problema, costringendo il tecnico a soluzioni dinella prossima partita contro il Como.