Napoli doppio recupero per Conte | Spinazzola titolare col Como Olivera punta l’Inter

percol">L’ex Roma pronto a rientrare dal primo minuto dopo il problema al gluteo. L’uruguaiano lavora per il big match di San Siro. Buongiorno completa il terzetto difensivo.Ilsi prepara alla trasferta dicon importanti novità dall’infermeria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antoniopuò finalmente sorridere per ildi Leonardo, pronto a riprendersi una maglia dadopo aver saltato le sfide con Udinese e Lazio per una lesione al medio gluteo destro.Una notizia fondamentale per gli azzurri, a caccia della vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Il tecnico salentino potrà contare anche sul pienodi Alessandro Buongiorno, che dopo l’ora di gioco contro la Lazio è pronto a tornaresulla sinistra del terzetto difensivo, completato da Di Lorenzo e Rrahmani.