Scuolalink.it - Napoli: docente precaria trova solo 1euro in busta paga, ma non è un caso isolato

Leggi su Scuolalink.it

Un episodio incredibile ha scosso la scuola media di Frattamaggiore, in provincia di, dove unaha ricevuto unadiun euro per un mese di lavoro. Una somma simbolica che, se inizialmente pensata come un errore, si è rivelata essere il risultato di un conguaglio fiscale. Un fenomeno che, .in, ma non è unScuolalink.