Napoli Di Lorenzo | Un primo posto in classifica inaspettato ma meritato

, 21 febbraio 2025 - L'appetito vien mangiando e, strada facendo, la fame in casaè aumentata a dismisura di pari passo con un primato inche dura da 18 turni e che nell'ultima giornata ha visto salire a 2 i punti di vantaggio sull'Inter: ancora troppo poco per lanciare ilvero tentativo di fuga, ma non per continuare a sognare. Parola di capitan Giovanni Di, intercettato dai microfoni di Dazn. Unda difendere Come tutte le favole, perché di tale si tratta a prescindere da come finirà il campionato, l'inizio dell'avventura targata Antonio Conte è stato in salita, con quella pesantissima sconfitta maturata al Bentegodi che a molti dava già gli errati presagi di un sodalizio, quello con gli azzurri, destinato a durare poco e con di mezzo anche poche soddisfazioni.