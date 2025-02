Calcionews24.com - Napoli, Di Lorenzo sul momento degli azzurri: «Il rapporto con il mister è ottimo, il campionato è ancora lunghissimo. Gli obiettivi per questo Napoli sono…»

Leggi su Calcionews24.com

Il capitano delha parlato delpositivo della squadra e della posizione in classifica. Le parole Il capitano del, Giovanni Di, ha rilasciato un’intervista a Dazn e ha parlato delpositivo della squadra allenata da Antonio Conte e della posizione in classifica della squadra azzurra in vetta aldi .