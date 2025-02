Puntomagazine.it - Napoli, controlli a Pianura: Arrestata una donna

. In casa dell’indagata trovati un documento falso, due Rolex di provenienza da accertare, due assegni da intestare e un’arma scenica priva del tappo rossoI carabinieri della compagniaBagnoli insieme ai militari del nucleo investigativo del comando provinciale hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere.Durante le diverse perquisizioni i militari hanno arrestato la 34enne F******** I****, già nota dalle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di.I Carabinieri hanno trovato a casa dellauna carta di identità falsa. Rinvenuti anche 2 Rolex Oyster Perpetual di provenienza non accertata, ben 30mila euro in contanti, 2 assegni bancari non intestati e una pistola glock 17 a salve ma senza il tappo rosso.