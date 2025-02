Inter-news.it - Napoli, anche Conte perde pezzi: nuovo infortunio! Salta l’Inter

La corsa scudetto si infiamma, magli infortuni rischiano di diventare protagonisti in questa fase cruciale della stagione. Dopo l’di Yann Sommer, che costringeràa fare a meno del suo portiere titolare per circa un mese, è ildia registrare un– Ilproprio in questi minuti ha comunicato l’di Pasquale Mazzocchi che ha riportato una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra durante l’allenamento di ieri. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato la diagnosi, costringendo Mazzocchi are la sfida imminente contro il Como e il fondamentale scontro diretto controdella prossima settimana. Il giocatore ha già avviato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero esatti verranno valutati nei prossimi giorni.