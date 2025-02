Anteprima24.it - Napoli, Amato: “Deroga ‘tagli idonei’ frutto di sinergia istituzionale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In questi mesi, sia in Consiglio Comunale che nelle sedi sindacali, abbiamo ascoltato le preoccupazioni di chi, pur avendo superato un concorso, vedeva il proprio futuro bloccato dalla norma “taglia idonei” – ha detto Enza, Presidente del Consiglio Comunale – una misura che aveva un impatto negativo anche sugli enti locali, impedendo loro di rafforzare gli organici. Questione segnalata anche dal sindaco Gaetano Manfredi, anche in qualità di presidente ANCI, che ha avviato un forte dialogo tra le istituzioni per portare all’attenzione del Governo le difficoltà dei Comuni”.“Oggi arriva finalmente una risposta concreta: il Consiglio dei Ministri ha sospeso questa norma per le graduatorie 2024-2025 – ha spiegato– Sono particolarmente felice per gli idonei (in tutto sono 280) della graduatoria della Polizia Locale di, che abbiamo incontrato appena venti giorni fa con l’On.