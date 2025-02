Quifinanza.it - Mutui in crescita del +5%, su anche il valore degli immobili: tasso fisso conviene ancora

Leggi su Quifinanza.it

Calano i tassi e, finalmente, calail costo del mutuo per le famiglie italiane, in particolare per quanto riguarda il mutuo prima casa.A descrivere l’andamento del mercato ci pensano i dati raccolti dall’osservatorio congiunto di Facile.it e.it. L’abbassamento dei costi die surroghe è l’onda lunga della politica monetaria della Bce, che ha operato una serie di tagli ai tassi di interesse, rendendo meno costosi i finanziamenti.Come cambia il mutuo avariabileUna simulazione realizzata da Facile.it prende in considerazione un mutuo avariabile da 126.000 euro a 25 anni, con un loan to value del 70% e Tan iniziale 0,67% (Euribor3m+1,25%), sottoscritto a gennaio 2022.Se a gennaio 2022, con un Tan allo 0,67%, le famiglie italiane pagavano una rata mensile di 456 euro, a gennaio 2024 con l’applicazione di un Tan al 5,16% la rata ha raggiunto quota 748 euro mensili (segnando un aumento di 292 euro).