Ilfattoquotidiano.it - Musk: “Zelensky si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”. E annuncia modifiche a X contro le smentite degli utenti a Trump

“Il presidenteha ragione a ignoraree a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino, che sideidei“. Lo scrive su X Elon, proprio mentre il capo della Casa Bianca definisce “non molto importante” la presenza del leader di Kiev ai futuri colloqui di pace tra gli Usa e il presidente russo Vladimir Putin. Il patron di Tesla accusadi non aver ancora indetto le elezioni presidenziali, nonostante il suo mandato – iniziato nel 2019 – sia scaduto da quasi un anno: “Se fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso illlo di tutti i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni”, attacca.