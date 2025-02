Periodicodaily.com - Musk brandisce una motosega sul palco del CPAC

Leggi su Periodicodaily.com

Elonunasuldel, sottolineando suoi sforzi per tagliare il bilancio federale e la forza lavoro attraverso il cosiddetto Department of Government Efficiency Panel (DOGE).unaElonè salito suldella Conservative Political Action Conference () brandendo una, datagli in dono dal presidente argentino .