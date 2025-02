Laprimapagina.it - Musk accusa Zelensky: si nutre dei cadaveri dei suoi soldati

Elonha lanciato un attacco feroce contro il presidente ucraino Volodymyrndolo di sfruttare la guerra per alimentare una “macchina di corruzione” che si arricchirebbe sulla pelle deiucraini morti. In un post su X,ha affermato: “Sefosse veramente amato dal suo popolo, avrebbe indetto delle elezioni. Ma sa che le perderebbe clamorosamente, nonostante abbia preso il controllo di tutti i media ucraini, motivo per cui ha annullato le elezioni”.L’imprenditore ha aggiunto che, secondo lui, il presidente ucraino è “disprezzato” dalla popolazione.ha quindi espresso il suo sostegno a Donald Trump, sottolineando che il presidente ha ragione a ignoraree a cercare la pace, nonostante la “disgustosa e gigantesca macchina della corruzione” che si alimenterebbe con le vittime della guerra.