Musica | Lucio Corsi la tournée ha già registrato il tutto esaurito il 23 aprile a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Dopo aver partecipato in gara per la prima volta al Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano Volevo essere un duro,annuncia Ippodromi 2025, due date a Roma e Milano , in programma il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock In Roma e il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival. L’annuncio arriva dopo che il suo Club Tour 2025, in partenza il 13da Bologna, hail. Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo album omonimo Volevo essere un duro. “Un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi.