Musica | la Niña esce oggi Mammamà e poi live session all’Auditorium Novecento

A distanza di un mese dal singolo Guapparìa, Lapubblicaat Auditorium, nuova speciale anticipazione – su tutte le piattaforme digitali e su YouTube – di Furèsta, il nuovo progetto discografico della cantautrice, musicista e performer partenopea, in uscita il 21 marzo 2025 per BMG e già disponibile in preorder.è un brano unicamente vocale all’interno di un disco dall’impianto corale che affonda le sue radici nella tradizione dellapopolare e barocca napoletana, offrendo una visione che mescola innovazione e heritage senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli. ConLascava e arriva all’elemento puro del canto, indagando il potere della voce nuda e cruda che può fare, dare e raccontare anche senza il supporto di ulteriori strumenti e di casse armoniche diverse dalla propria cassa toracica.